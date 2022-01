Governos leiloaram R$ 90 bilhões, na B3, em ano pré-eleitoral

A B3 fechou 2021 com números impressionantes de venda de ativos públicos: foram 49 leilões, em 32 sessões e vendidos 102 ativos que vão gerar investimentos de 90 bilhões de reais. O valor do investimento é mais que o dobro do que foi leiloado em 2020 e cinco vezes maior do que foi leiloado em 2019. Boa parte desse investimento é fortemente despejado pelo país neste ano eleitoral de 2022. Segundo as contas da bolsa, os empreendimentos vendidos vão beneficiar 21 estados e gerar 500 mil empregos. O governo federal foi um dos principais vendedores de ativos na B3, mas os governos estaduais também fizeram leilões importantes.

Entre os principais ativos vendidos estava a Cedae, companhia de água e esgoto do Rio de Janeiro, o maior leilão da história do setor de saneamento com 30 bilhões de reais de investimento. O governo do Rio foi auxiliado pelo ministério do Desenvolvimento Regional. Outro recorde, mas no setor de rodovias, foi o leilão da Rodovia Presidente Dutra, que vai requerer 14 bilhões de reais em investimentos.

