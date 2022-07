Governo prepara inserção de Auxílio Brasil de R$ 400 no Orçamento de 2023

Secretário de Tesouro do Ministério da Economia, Esteves Colnago afirmou, nesta segunda-feira, 25, que o governo prepara a inserção de recursos para o pagamento do Auxílio Brasil de 400 reais no ano que vem — e não de 600 reais, previsto pela PEC das Bondades, que estoura o teto de gastos em 41 bilhões de reais para, entre outros benefícios, garantir o pagamento do auxílio anabolizado até o fim do ano. O impacto da proposta não foi divulgado. O governo precisa enviar sua previsão orçamentária ao Congresso Nacional até o fim de agosto.