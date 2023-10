Governo perderia credibilidade caso mude meta primária, diz Bruno Funchal

VEJA Mercado | 10 de outubro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta terça-feira, 10. Os investidores ainda monitoram os riscos em torno da escalada de conflitos entre Israel e o grupo Hamas. Os preços do petróleo subiram e ações das petroleiras suportaram a alta de 1% do Ibovespa na última segunda-feira. A guerra deve ser mais um dos gatilhos da inflação que podem provocar uma mudança na condução da política monetária pelo Banco Central. As reformas tributária e administrativa, bem como o orçamento e as incertezas nos Estados Unidos também são fatores-chave para o mercado financeiro até o final do ano. Diego Gimenes entrevista Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset e ex-secretário do Tesouro.

