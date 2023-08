“Governo não demonstra vontade de cortar gastos”, diz João Henrique Hummel

VEJA Mercado | 30 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam entre perdas e ganhos na manhã desta quarta-feira, 30. Os investidores aguardam a divulgação de números de inflação e emprego nos Estados Unidos, enquanto a segunda leitura do PIB veio pior do que a primeira. Ao longo da semana, os detalhes do orçamento de 2024 e os números do PIB do segundo trimestre devem ter repercussão na bolsa de valores. O governo tenta encontrar mecanismos para cumprir a promessa de zerar o déficit fiscal no ano que vem enquanto negocia uma reforma ministerial para destravar sua agenda de votações. Diego Gimenes entrevista João Henrique Hummel, diretor-executivo da Action Relgov.

