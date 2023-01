Governo mantém proibição de acesso a documentos instaurada por Bolsonaro

Destoando das falas de total transparência durante a campanha eleitoral, o Ministério da Fazenda mantém a proibição de acesso externo a documentos públicos da pasta depois de o governo de Jair Bolsonaro limitar o acesso a arquivos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da pasta. O sistema era acessível até meados da gestão anterior e teve a possibilidade de consulta cessada pelo antigo Ministério da Economia no governo passado. O Radar Econômico indagou a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a manutenção da inacessibilidade. Três dias depois da consulta, o Ministério da Gestão respondeu que “todas as medidas normativas no governo passado estão sendo avaliadas e sua análise será divulgada dentro dos primeiros cem dias de gestão”. Ou seja, nada.

