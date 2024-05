Governo federal vai se reunir com agência internacional de energia nuclear

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, vem ao Brasil para se reunir com o Ministério de Minas e Energia, além de participar de discussões na Câmara dos Deputados e de eventos do setor. Entre os dias 19 e 21 de junho, o chefe da agência terá agendas em Brasília, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. No estado do Sul, Grossi vai acompanhar as atividades da empresa Diamante Energia.