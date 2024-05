Governo fecha acordo com Paraguai para reduzir tarifa de Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, selou um acordo com o presidente do Paraguai, Santiago Penã, reduzir o preço pago pelo Brasil na compra de energia gerada pela usina de Itaipu, que fica na fronteira entre os dois países. Em reunião fechada nesta terça0feira, 7, ficou decidido que o Brasil pagará apenas o valor do custo operacional e de manutenção da hidrelétrica a partir de 2027, de modo a reduzir o valor em 30% em relação ao que é pago hoje. Desse modo, espera-se que a tarifa de energia fique entre 10 dólares e 12 dólares por kilowatt (kW). Também a partir de 2027, o Paraguai poderá vender sua parte da energia de Itaipu ao mercado livre no Brasil, que negocia seus contratos sem amarras de preço e de prazo, conforme a oferta e a demanda de eletricidade.