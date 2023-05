Governo faz as pazes com mercado e Ibovespa reage

As recentes iniciativas do governo estão criando um clima de otimismo no mercado. O anúncio de medidas para tornar os carros populares mais acessíveis com reduções tributárias visa estimular a economia e tornar a aquisição mais atraente para o consumidor. Adicionalmente, uma nova linha de crédito foi estabelecida com o objetivo de impulsionar a indústria.

No âmbito legislativo, a recente aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados acrescenta outra camada de otimismo ao cenário. O arcabouço manteve as regras que limitam o crescimento das despesas e reintroduz o contingenciamento obrigatório, sinalizando um compromisso firme do governo com a responsabilidade fiscal. O texto agora vai para o Senado, e o mercado segue acompanhando os próximos passos. Com tantas noticias positivas, o Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, perto de 110 mil pontos.

