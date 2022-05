Governo está na expectativa de vender Eletrobras ainda em maio

VEJA Mercado | Abertura | 18 de maio

Os investidores estão com os olhos voltados para o Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira, 18, para a decisão final do processo de privatização da Eletrobras. O governo está confiante que seus cálculos serão aprovados e o ministro das minas e energia, Adolfo Sachsida, fala em fazer a venda da empresa no fim de maio, com liquidação em junho. O ministro Vital do Rego que pediu vistas do processo na última sessão apresentou seu voto ontem aos ministros questionando uma série de pontos. A expectativa é de que ministro Walton Alencar Rodrigues também questione novos pontos. Mas nas contas do governo, haverá votos suficientes para ter o processo aprovado. A oposição ainda tenta suas últimas cartadas para tentar barrar a venda da empresa e ontem cinco parlamentares do PT entraram com uma nova ação no Supremo nesta tentativa. Mas o próprio PT já perdeu uma liminar que havia pedido anteriormente.

No mercado internacional, os índices futuros americanos estão em leve queda. Os mercados seguem cautelosos em função da inflação e o presidente do Fed, o banco central americano, disse numa conferência que não vai hesite em aumentar as taxas de juros até que a inflação esteja sob controle.

