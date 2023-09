“Governo entendeu que tumulto com BC só faz mal ao país”, diz André Nunes

VEJA Mercado | 29 de setembro de 2023.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta sexta-feira, 29. Os mercados respiraram na véspera depois de dias consecutivos de estresse mundo afora. Números de inflação menores que o esperado na Alemanha e a expectativa pela inflação de agosto nos EUA melhoram o humor nas bolsas. O Ibovespa subiu pouco mais de 1%, mas o dólar comercial ainda é negociado acima da casa dos 5 reais. As incertezas que ainda rondam os mercados e as possíveis resoluções são alguns dos assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista André Nunes, economista-chefe do banco e cooperativa Sicredi.

