Governo derruba liminar que impedia assembleia de credores de Furnas

A Advocacia Geral da União (AGU) conseguiu derrubar as duas liminares concedidas pela Justiça do Rio que suspendia a assembleia dos credores de Furnas. A assembleia é fundamental para a continuação da venda das ações da Eletrobras. O pedido de liminar tinha sido feito pela Associação dos Funcionários de Furnas. As liminares haviam sido concedidas pelo juízo de plantão e foram derrubadas agora pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.

