Governo de SP diz querer reforma tributária de Lula — mas com ressalvas

Depois da publicação da notícia de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está torcendo contra a aprovação de uma reforma tributária patrocinada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, por não gostar de sua modelagem, o secretário de Fazenda do estado, Samuel Kinoshita, afirmou ao Radar Econômico que o governador “realmente acredita na modernização da tributação do consumo, inclusive um modelo IVA poderia funcionar”, defendendo a reforma, mas apontou ressalvas que existem por parte da gestão paulista.

De acordo com ele, “São Paulo não aceita centralização da arrecadação em uma agência” e defende que “o desenvolvimento regional é atribuição 100% da União”. Outro ponto de crítica por parte do secretário envolve o modelo da proposta nos moldes atuais: “Muita coisa importante parece ser jogada para lei complementar a ser apresentada no ano que vem”, afirmou.

Depois da publicação da nota original, o ex-ministro Paulo Guedes procurou o Radar Econômico para negar que tenha conversado com Tarcísio sobre o tema. “Desminto a fonte da revista que tenha convencido o Tarcísio contra a reforma tributária. Estou em rigorosa quarentena, e asseguro que não conversei com o governador Tarcísio sobre esse assunto, sobre a reforma tributária”, disse o ministro. “Mas se quiserem saber minha opinião, ela é clara: sou a favor da reforma nos termos em que aprovamos na Câmara dos Deputados com mais de 400 votos e empacou no Senado”. O governador negou à coluna estar contra o projeto do governo federal.

