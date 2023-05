Governo de SP atrai mais de R$ 40 bi em investimentos privados

Entre janeiro e abril de 2023, o governo de São Paulo atraiu mais de 40 bilhões de reais em investimentos privados. A gestão paulista conta com o apoio da InvestSP, agência de promoção de investimentos estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, voltada ao fomento à industrialização e melhoria da infraestrutura por meio de parcerias público-privadas. “Da parte do governo do estado, nós vamos criar todas as condições para a instalação desses negócios. E vem muito mais, já que todo dia chega alguém dizendo que vai investir”, disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Oito empresas anunciaram investimentos que totalizam 22,3 bilhões de reais, com previsão de geração total de 6.172 empregos diretos. Entre elas, estão as gigantes asiáticas Toyota e Bracell. A montadora investirá 1,7 bilhão de reais na produção de veículos híbridos-flex em sua fábrica em Sorocaba. Com apoio do Programa ProVeículo Verde, a montadora deverá criar 700 empregos.

A concessão do Trecho Norte do Rodoanel, em leilão vencido em fevereiro pela Via Appia, traz 3,4 bilhões de reais em investimentos. Já a concessão de 600 quilômetros de rodovias do Lote Noroeste ao grupo EcoRodovias, com contrato assinado em abril, prevê 13,9 bilhões de reais em investimentos para obras e operação nas rodovias das regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos.

Siga o Radar Econômico no Twitter