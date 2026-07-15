Governo avalia usar retaliação para negociar tarifaço

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A confirmação da tarifa de 25% pode levar o governo a destravar o processo de retaliação contra os Estados Unidos durante uma eventual janela de negociação antes do início da cobrança.

O procedimento já está encaminhado. Em dezembro, o Gecex aprovou o enquadramento das medidas americanas na Lei da Reciprocidade, mas adiou a criação do grupo responsável por escolher as contramedidas porque o Itamaraty informou que as conversas diplomáticas avançavam.

Se Washington conceder um prazo antes da vigência da nova tarifa, o Brasil poderá começar a preparar a reação e mantê-la suspensa enquanto negocia novas exceções e oferece a redução de tarifas sobre cerca de 300 linhas de máquinas, equipamentos médicos e produtos de tecnologia.

A data de início da cobrança ainda será publicada pelos Estados Unidos. Só então o governo decidirá se mantém a retaliação congelada ou se passa a utilizá-la como instrumento de pressão.