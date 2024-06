Governo assina edital para dragagem; investimento será de R$ 500 mi

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os Ministérios de Portos e Aeroportos e dos Transportes assinam hoje os editais de contratação de dragagem em quatro trechos dos rios Amazonas e Solimões (Manaus-Itacoatiara; Coari-Codajás; Benjamin Constant-Tabatinga; Benjamin Constant-São Paulo de Olivença). Serão investidos 505 milhões de reais em obras para recuperar a capacidade de navegação dos rios no período de estiagem, essencial no transporte de pessoas e no escoamento de mercadorias.

A análise dos dados meteorológicos indica que a estiagem este ano será pior que a do ano passado na região amazônica. No Acre, 17 cidades já estão em estado de emergência.

No rio Amazonas, bancos de areia já aparecem e dificultam a chegada das grandes embarcações a Manaus, que precisam deixar a carga em Itacoatiara, a 270 quilômetros da capital. Dali, seguem por balsas, o que amplia o custo do transporte.

A Secretaria de Hidrovias, do Ministério de Portos e Aeroportos, acredita que a dragagem neste trecho, que só pode ser realizada no período de estiagem, deve evitar o problema de navegação na estiagem.