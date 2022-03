Golpistas fazem rachadinha e desviam R$ 50 milhões de contas do C6 Bank

A Polícia Civil de São Paulo está investigando um desvio de cerca de 50 milhões de reais de contas do C6 Bank, que aconteceram em maio do ano passado. A principal suspeita é que uma funcionária da empresa terceirizada chamada Concentrix, que faz relação com o cliente, teria liderado a fraude ao ter acesso ao sistema do C6. Tal funcionária aumentou o limite de cheque especial de mais de 200 contas e, com autorização de clientes do banco, teria desviado o dinheiro. Ou seja, o esquema pressupunha uma espécie de rachadinha com clientes que eram selecionados via redes sociais. Em um dos casos, o cheque especial da conta de uma pessoa selecionada via Instagram foi elevado ao valor de 1 milhão de reais. Na sequência, o dinheiro sumiu via pix por diversas contas, mas 100 mil reais ficaram para a dona da conta. A polícia não esclareceu ainda se também alguns correntistas acabaram sendo vítimas do golpe, já que a dívida do cheque especial com o C6 permanece, ou se eram apenas contas laranjas. A Concentrix é uma multinacional que fatura mundialmente mais de 5 bilhões de dólares. Mas a empresa e o C6 não comentaram o assunto. Segundo fontes a par da investigação, outros dois bancos digitais teriam sofrido golpes parecidos.

