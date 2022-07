Gol recorre à astrologia para atrair passageiros

A companhia aérea Gol contratou uma astróloga para apresentar aos clientes “a previsão dos astros” para as próximas viagens dos passageiros, chamadas de “rotas astrais” pela companhia. Em vídeo publicado no Instagram da empresa aérea, Vívian Lustig se apresenta como “a astróloga oficial da Gol” e diz que trará mensalmente a “previsão dos destinos dos voos em oferta para aquele signo regente”.

Na semana passada, a Gol propôs a redução dos salários e horas de voo de seus comissários e corre atrás das concorrentes para reocupar espaço no mercado. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, a Latam foi a que obteve a maior participação de mercado em maio, com 33,7% dos passageiros, seguida pela Azul, com 33,3%, e a Gol, com 32,6%.