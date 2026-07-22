Gol põe o Rio na ponte aérea internacional e corta Norte e Nordeste

A nova malha internacional da Gol tem vencedores e perdedores bem definidos. Enquanto o Rio ganha voos para Nova York e Lisboa, passageiros do Norte e do Nordeste perdem ligações diretas com Miami, Buenos Aires e Cancún.

Segundo a programação registrada na Anac, a companhia deixará de voar diretamente de Manaus e Fortaleza para Miami a partir de agosto. No caso da capital amazonense, um trajeto de pouco mais de seis horas passará a exigir conexão em São Paulo e poderá superar 24 horas de viagem.

A Gol também encerrará a rota Brasília-Cancún, até então operada três vezes por semana. Já as novas frequências do Galeão serão feitas em parceria com a espanhola Wamos Air — ou seja, levam a marca da Gol, mas não serão operadas por aviões da companhia.

Atualização às 19h: A assessoria de imprensa da Gol informa que em relação às rotas Manaus-Miami e Fortaleza-Miami, da GOL, é importante reforçar que elas são sazonais (e não regulares). Foram criadas já para um período específico. A primeira está sendo operada no período de 17 de junho a 9 de agosto. Já FOR-MIA, de 18 de junho a 9 de agosto. Ambas as rotas voltarão para a alta temporada de verão 2026/2027. As datas serão anunciadas em breve.

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Com relação a Cancún, a GOL confirma que a partir de 9 de agosto de 2026 suspenderá a operação da rota entre Brasília (BSB) e Cancún (CUN). Os Clientes que adquiriram passagem e tiveram seus voos impactados serão comunicados de acordo com os dados de contato informados na reserva.