O inusitado processo de treinamento de uma gigante de Wall Street

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Susquehanna International, importante empresa de investimentos sediada na Filadélfia, chamou a atenção por seu processo de treinamento diferenciado. A empresa exige que seus novos funcionários realizem pelo menos 100 horas de jogo de pôquer durante um programa de avaliação de dez semanas. As partidas ocorrem em uma sala dedicada ao jogo, disponibilizada pela própria empresa, assim que o mercado de ações fecha.

Fundada em 1987 por amigos apaixonados por poker da Universidade Estadual de Nova York, em Binghamton, a empresa começou com um foco em trading algorítmico. Na década de 1990, ela se expandiu para investimentos tradicionais e, posteriormente, criou um braço de capital de risco.

Yass, cofundador da Susquehanna, ainda participa e acompanha de perto como os novos contratados jogam e avalia a eficácia com que eles blefam. Milhares de funcionários, de operadores a tecnólogos, participam do torneio anual de pôquer da empresa. Pelo menos três conquistaram vitórias na World Series of Poker em Las Vegas.

“Assim como no mercado financeiro, os jogadores de pôquer precisam avaliar informações incompletas, calcular riscos e manter a calma em momentos críticos.O fato de uma gigante de Wall Street adotar o poker como parte do treinamento de seus operadores só reforça a ideia de que o poker é uma verdadeira escola de tomada de decisões sob pressão” explicou Leonardo Cavarge, diretor financeiro da World Poker Federation (WPF).