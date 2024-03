Gestoras buscam se adequar a resolução da CVM

Gestoras estão se movimentando para entrar em conformidade com a resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que atribui a elas a responsabilidade de constituir seus fundos de investimento com diligência prévia de terceiros contratados — o chamado due diligence. “No primeiro bimestre de 2023 tivemos cerca de 30 reuniões sobre due diligence com gestoras. No mesmo período de 2024, foram mais de 100 reuniões. Há um grande número de clientes em processo de homologação para aderir ao sistema”, diz Aloisio Mota, diretor de negócios da RTM, empresa da B3 e da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) que provê serviços para integração do mercado financeiro. Atualmente, a plataforma da RTM para gerenciamento de fundos com due diligence, a Hub Fundos, tem 15 empresas usuárias, mas espera-se que atinja 100 ao final deste ano. Na última semana, a CVM prorrogou o prazo para efetivar a resolução 175, que passou de 31 de dezembro de 2024 para 30 de junho de 2025. Com isso, gestoras poderão se adequar às regras com maior facilidade.