Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A gestora Criteria Investimentos captou 45 milhões de reais para um empreendimento da JL Construtora, terceira maior do setor no Brasil, em Cascavel (PR). Com 15 mandados de fusões e aquisições e 10 em reestruturação de dívidas, a Criteria espera fechar entre 500 e 800 milhões de reais em negócios nos dois segmentos este ano.