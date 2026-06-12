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GCB leva dívida do Grupo Rizzi ao mercado de capitais em CRA de R$ 30,5 mi

Operação substituirá passivos bancários por uma estrutura de 48 meses mais ajustada ao ciclo da safra

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 10h12
Vasto campo de plantas de algodão jovens, com folhas verdes e largas, dispostas em fileiras que se estendem até o horizonte sob um céu azul com nuvens esparsas
(Divulgação/Divulgação)
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GCB leva dívida do Grupo Rizzi ao mercado de capitais em CRA de R$ 30,5 mi Priorize VEJA no Google

A GCB estruturou uma operação de R$ 30,5 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para o Grupo Rizzi, produtor rural com atuação na Bahia e no Maranhão. O dinheiro será usado para quitar dívidas bancárias e substituí-las por uma estrutura mais alinhada ao calendário do campo, em que o caixa depende do plantio, da colheita e da comercialização da safra.

O Grupo Rizzi atua no cultivo e na venda de grãos como soja, feijão, algodão e sorgo para indústrias alimentícias e para o mercado de commodities. O CRA tem prazo de 48 meses, aplicação mínima de R$ 1 mil e remuneração prevista de CDI mais 4,5% ao ano, com pagamento mensal de juros. A distribuição será feita exclusivamente pela plataforma da GCB.

A operação é mais um sinal do avanço do mercado de capitais como alternativa de financiamento ao agronegócio, especialmente em estruturas voltadas à reorganização de passivos. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o estoque de instrumentos privados de financiamento do setor superou R$ 1,4 trilhão em fevereiro de 2026.

“Essa operação combina duas necessidades importantes: de um lado, o produtor busca uma estrutura de financiamento mais compatível com o ciclo da safra; de outro, investidores procuram alternativas de crédito privado ligadas a setores produtivos da economia”, afirma Victor Moura, diretor de DCM da GCB Investimentos.

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