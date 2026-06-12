GCB leva dívida do Grupo Rizzi ao mercado de capitais em CRA de R$ 30,5 mi

A GCB estruturou uma operação de R$ 30,5 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para o Grupo Rizzi, produtor rural com atuação na Bahia e no Maranhão. O dinheiro será usado para quitar dívidas bancárias e substituí-las por uma estrutura mais alinhada ao calendário do campo, em que o caixa depende do plantio, da colheita e da comercialização da safra.

O Grupo Rizzi atua no cultivo e na venda de grãos como soja, feijão, algodão e sorgo para indústrias alimentícias e para o mercado de commodities. O CRA tem prazo de 48 meses, aplicação mínima de R$ 1 mil e remuneração prevista de CDI mais 4,5% ao ano, com pagamento mensal de juros. A distribuição será feita exclusivamente pela plataforma da GCB.

A operação é mais um sinal do avanço do mercado de capitais como alternativa de financiamento ao agronegócio, especialmente em estruturas voltadas à reorganização de passivos. Segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o estoque de instrumentos privados de financiamento do setor superou R$ 1,4 trilhão em fevereiro de 2026.

“Essa operação combina duas necessidades importantes: de um lado, o produtor busca uma estrutura de financiamento mais compatível com o ciclo da safra; de outro, investidores procuram alternativas de crédito privado ligadas a setores produtivos da economia”, afirma Victor Moura, diretor de DCM da GCB Investimentos.