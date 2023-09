Gastos de empresas com digitalização devem crescer quase 13% em 2023

O gasto das empresas brasileiras com serviços de tecnologia da informação (TI) deve crescer quase 13% em 2023, segundo pesquisa da consultoria International Data Corporation (IDC) encomendada pela DocuSign, plataforma de assinaturas eletrônicas. O patamar de crescimento é de dez pontos percentuais superior à expectativa para o crescimento da economia como um todo, como consta no último Boletim Focus, do Banco Central. Observando tendências de médio prazo, a IDC estima que os investimentos no setor atinjam 27,4 bilhões de dólares até 2026.

Voltada ao estado da digitalização do setor empresarial, a pesquisa também aponta que as prioridades em TI para 2023 são a segurança e gestão de ambientes híbridos (51% das respostas), modernização da infraestrutura (41%) e suporte de provedores de nuvem e serviços gerenciados (37%). Por outro lado, é constatado que os principais entraves para a digitalização de processos são altos custos (63%) e complexidades técnicas (48%).

Os setores mais voltados ao meio digital no Brasil são as telecomunicações, com 80% das empresas oferecendo seus serviços primordialmente via ambiente digital, seguidas pelos serviços legais (75%), varejo (44%) e seguradoras (40%). O relatório revela ainda que 75% das organizações já experimentaram assinaturas eletrônicas, com adoção mais baixa em pequenas e médias empresas (48%). “Há oportunidade de crescimento entre as PMEs, com casos de uso orientados a processos comerciais”, diz Richard Hudson, vice-presidente de vendas da DocuSign para pequenos e médios negócios.

