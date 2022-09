Gastos com turismo crescem 148% e superam pré-pandemia, aponta Itaú

O desempenho do setor de turismo neste ano supera o registrado em 2019, antes das restrições causadas pela pandemia, com um crescimento de 148% nos oito primeiros meses de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são de estudo do Itaú Unibanco e da Rede Itaú. O número considera os gastos com turismo dentro e fora do país; no recorte internacional, o salto é ainda maior, de 422%. Em julho deste ano, mês em que o setor fica aquecido pelas férias escolares, o aumento no consumo foi de 93% no turismo nacional e de 360% no turismo internacional.

No recorte por faixa etária, a geração Y ainda é a que tem maior peso nos gastos, mas a geração Z apresentou maior crescimento, com alta de 263% em gastos com turismo em julho. Considerando apenas as viagens internacionais, o salto no consumo dessa geração é de 716%. Entre os principais países que são destinos de brasileiros, os que têm apresentado maior aumento de procura em 2022 são Israel (739%), Grécia (666%), Chile (633%) e Argentina (592%).

