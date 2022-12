Garcia vai subir pedágios depois de ter bancado reajuste nas eleições

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou que os pedágios das rodovias paulistas vão subir a partir da 0h da próxima sexta-feira, 16. O reajuste varia entre 10,77% e 11,73% e acontece às vésperas das festas de final de ano, quando o movimento nas estradas sobe consideravelmente. O anúncio acontece depois de o governo do estado ter se comprometido, em junho, a não subir as tarifas neste ano. À época, quando o reajuste entraria em vigor, o então candidato à reeleição decidiu bancar os aumentos e compensar as concessionárias responsáveis pelas rodovias paulistas. O congelamento dos pedágios por seis meses custou cerca de 400 milhões de reais em recursos do tesouro estadual. Em evento nesta sexta-feira, o atual governador disse que era “impensável” considerar um reajuste àquela época, mas que “não quer criar problemas para a próxima gestão”. Na bolsa de valores, as ações de CCR e Ecorodovias negociavam em baixa de 2% por volta das 12h30, contaminadas pelo clima de aversão ao risco no país depois de a Câmara dos Deputados aprovar uma alteração na Lei das Estatais para o governo eleito indicar o ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência do BNDES.

