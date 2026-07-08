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Garantia já é preferência na largada da locação de imóveis

Segundo o estudo, 63% das referências a modalidades de garantia foram para opções pagas, como seguro-fiança e garantias digitais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 12h00
Chaves de casa com um chaveiro em formato de casa penduradas sobre papéis com gráficos e um modelo de casa preta ao fundo
(Divulgação/Divulgação)
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Garantia já é preferência na largada da locação de imóveis Priorizar nos meus resultados Google

A velha busca por um fiador começa a perder espaço no mercado de aluguel. Levantamento da DataLais, frente de inteligência de dados da proptech Lastro, mostra que as garantias pagas já são a principal preferência entre potenciais inquilinos que discutem o tema durante a procura por um imóvel.

A análise foi feita a partir de 692 mil conversas realizadas ao longo de 2025 pela Lais, inteligência artificial da empresa usada no atendimento comercial de imobiliárias. Segundo o estudo, 63% das referências a modalidades de garantia foram para opções pagas, como seguro-fiança e garantias digitais.

O fiador, por décadas o caminho tradicional para fechar contratos de aluguel no país, aparece bem atrás, com 20% das citações. Em seguida vêm a caução, com 15%, e o título de capitalização, com 3%.

O dado mais relevante, porém, está no momento em que o assunto surge. No universo analisado, 22% dos consumidores falaram sobre garantia logo no primeiro contato com a imobiliária. Na prática, a escolha da modalidade deixou de ser uma etapa burocrática do fechamento do contrato e passou a influenciar a decisão de locação desde o início da jornada.

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Para imobiliárias e proprietários, o recado é direto: a garantia virou parte da experiência de compra do aluguel. Quem oferece alternativas mais simples e digitais tende a largar na frente na disputa pelo inquilino.

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