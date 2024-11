Gafisa prepara empreendimento de luxo em Ipanema

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A incorporadora paulista Gafisa deve anunciar em breve um novo empreendimento de luxo no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. “Não queremos volume de projetos”, afirma Sheyla Resende, presidente da Gafisa. “Para nós, luxo é escassez.” O novo empreendimento carioca deverá seguir o modelo de um projeto recém-lançado em São Paulo, com valor geral de vendas de 800 milhões de reais. Na região da Rua Oscar Freire, num prédio de 33 andares, serão apenas vinte apartamentos. Os clientes, selecionadíssimos.