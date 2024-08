Benx, idealizadora do PG Residences, futura torre residencial mais alta de São Paulo, com 173m de altura, teve 60% dos apartamentos vendidos em um mês de lançamento. O PG Residences possui VGV de mais de 800 milhões de reais. A torre fará parte do maior complexo imobiliário da América Latina, o Parque Global, e contará com 300 apartamentos de 77m² a 311 m².