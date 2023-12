Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em novembro, foram anunciadas 114 operações de fusões e aquisições entre empresas de grande porte, com queda de 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em onze meses de 2023, foram 1 279 negócios fechados — 7,9% menos que no mesmo período de 2022. Os dados são da Kroll.

