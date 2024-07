Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Enquanto não é resolvida a venda do controle da Braskem, a Oxygea, fundo de investimentos da petroquímica, com 150 milhões de dólares sob gestão, vai anunciar quatro aportes em empresas de tecnologia até o fim do ano. Os cheques variam de 4 milhões a 25 milhões de dólares.