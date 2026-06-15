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Economia

Frete rodoviário recua após pico da soja, mas segue 18,6% acima de 2025

Após alta puxada pelo escoamento da safra, índice da Frete.com cai em maio, mas agronegócio mantém demanda logística aquecida

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h02
Além dos desafios impostos pelas logística e cadeia complexas, setor enfrenta desafios ligados informalidade e à concorrência desleal
(iStock/Reprodução)
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Frete rodoviário recua após pico da soja, mas segue 18,6% acima de 2025 Priorize VEJA no Google

O frete rodoviário de cargas perdeu força em maio, depois da disparada registrada no mês anterior. O Índice Frete.com de Preços caiu 6,85% na comparação com abril e encerrou o período em R$ 0,401 por tonelada/km rodado.

A queda, no entanto, não significa esfriamento estrutural do mercado. Na comparação com maio de 2025, o indicador ainda está 18,6% acima, reflexo de uma demanda logística sustentada principalmente pelo agronegócio.

O movimento de maio foi visto pela empresa como uma acomodação natural após o pico de escoamento da soja. A expectativa agora é que a entrada da segunda safra de milho volte a pressionar a demanda por transporte nos próximos meses.

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“Maio marcou uma acomodação natural dos preços após a forte movimentação observada durante o pico do escoamento da soja. Apesar da retração do indicador, o mercado seguiu sustentado pela atividade do agronegócio e pela expectativa em torno da entrada da segunda safra de milho, que deve intensificar a demanda logística nos próximos meses”, afirma Charles Monteux, CRO da Frete.com.

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Entre as regiões, o Sudeste manteve o maior preço médio do país, com R$ 0,432 por tonelada/km rodado. Na sequência aparecem Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Já entre os tipos de carroceria, os caminhões baú registraram o maior valor médio em maio, de R$ 0,629 por tonelada/km rodado.

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Transportes
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