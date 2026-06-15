Frete rodoviário recua após pico da soja, mas segue 18,6% acima de 2025

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O frete rodoviário de cargas perdeu força em maio, depois da disparada registrada no mês anterior. O Índice Frete.com de Preços caiu 6,85% na comparação com abril e encerrou o período em R$ 0,401 por tonelada/km rodado.

A queda, no entanto, não significa esfriamento estrutural do mercado. Na comparação com maio de 2025, o indicador ainda está 18,6% acima, reflexo de uma demanda logística sustentada principalmente pelo agronegócio.

O movimento de maio foi visto pela empresa como uma acomodação natural após o pico de escoamento da soja. A expectativa agora é que a entrada da segunda safra de milho volte a pressionar a demanda por transporte nos próximos meses.

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“Maio marcou uma acomodação natural dos preços após a forte movimentação observada durante o pico do escoamento da soja. Apesar da retração do indicador, o mercado seguiu sustentado pela atividade do agronegócio e pela expectativa em torno da entrada da segunda safra de milho, que deve intensificar a demanda logística nos próximos meses”, afirma Charles Monteux, CRO da Frete.com.

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Entre as regiões, o Sudeste manteve o maior preço médio do país, com R$ 0,432 por tonelada/km rodado. Na sequência aparecem Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Já entre os tipos de carroceria, os caminhões baú registraram o maior valor médio em maio, de R$ 0,629 por tonelada/km rodado.