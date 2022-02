Foi por um triz, mas Cade aprova venda da Oi para Claro, Vivo e Tim

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou na tarde desta quarta-feira, 9, a venda da Oi Móvel para as empresas Claro, Vivo e Tim, com condicionantes. Mas a votação foi tão apertada que o caso teve que ser desempatado pelo presidente do Cade, Alexandre Cordeiro. Durante o julgamento, as ações da empresa chegaram a despencar quando o placar estava 3×2 para que a operação não fosse aprovada. Apesar da aprovação, as telefônicas estão debruçadas sobre as condicionantes aprovadas.

Claro, Vivo e Tim compraram os ativos móveis da Oi por 16,5 bilhões de reais, mas nos últimos dias um memorial do Ministério Público acendeu o sinal amarelo na operação. O MP recomendava que o Cade não aprovasse a operação porque acreditava que impedia a entrada de outras operadoras no mercado brasileiro.

