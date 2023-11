Foi o governo que prometeu déficit zero, e não a bolsa, diz Vinícius Moura

VEJA Mercado | 13 de novembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 13. A semana deve ser marcada pela publicação das demonstrações financeiras de 2022 da Americanas no dia 16 após um novo adiamento da companhia, a pesquisa mensal de serviços de setembro pelo IBGE na terça-feira e a prévia do PIB de setembro na quinta-feira. No campo internacional, números de inflação referentes ao mês de outubro serão divulgados na terça-feira. Atenções ainda aos próximos passos da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Diego Gimenes entrevista Vinícius Moura, economista e sócio da Matriz Capital.

