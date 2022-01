Focus volta a projetar Selic mais alta após semana indigesta na bolsa

VEJA Mercado | Abertura | 10 de janeiro.

Após observar o Ibovespa cair mais de 2% na primeira semana de 2022, o mercado inicia a segunda-feira reajustando para cima a projeção de Selic em 2022 e, de quebra, para baixo o crescimento do país. O Boletim Focus divulgado pelo Banco Central estima que a taxa básica de juros deve encerrar o ano a 11,75%, ante os 11,50% da semana passada. Já para o PIB, em que era estimado um crescimento de 0,36% no ano há uma semana, agora se projeta um avanço de 0,28%. A piora nas estimativas acontece em um momento de ressaca da bolsa, que ainda digere a ata do Fed, o banco central americano, que deu a entender que os juros devem subir antes do previsto por lá. Juros mais altos diminuem a atratividade das bolsas de valores.

No campo corporativo, a Vale paralisou parcialmente a produção dos Sistemas Sudeste e Sul e a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas em função das fortes chuvas que caem em Minas Gerais. A Usiminas também foi afetada pelo fenômeno e suspendeu as operações de sua controlada Mineração Usiminas (MUSA). As paralisações acontecem em um dia que o minério de ferro fechou em queda de 2,1% em Dalian, a 109,7 dólares a tonelada. O petróleo brent abre o dia em queda de 0,5%, a 81,3 dólares o barril. Lá fora, os futuros das bolsas americanas negociam em estabilidade e oscilam entre ganhos e perdas com a variante ômicron do coronavírus no radar das gestoras.