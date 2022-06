FMI alerta sobre “caminho estreito” para escapar de recessão nos EUA

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta sexta-feira, 24, sua previsão revisada do desempenho da economia americana, com crescimento anual menor do que em sua última avaliação. De acordo com a estimativa, o país deve crescer 2,9% neste ano. Há poucos meses, se falava em 3,7%. A instituição também acredita que a tendência de desaceleração do crescimento da economia só será revertida em 2025, com mínima de 0,8% em 2024. A diretora-geral do fundo, Kristalina Gueorguieva, alertou em coletiva de imprensa que o caminho para se evitar uma recessão nos EUA está ficando “mais estreito”, referenciando o aperto na política do Fed. Porém, também disse que apoia o plano do banco central americano de colocar os juros no patamar de 3,5% a 4%, destacando ser algo necessário para combater a inflação. Apesar do Fed ter sofrido uma série de críticas por sua suposta lentidão ou incapacidade no combate à inflação, o FMI declarou ter confiança na capacidade do banco em reduzir a inflação de maneira eficiente.

