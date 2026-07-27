Flávia Alessandra e Otaviano Costa entram como sócios da BeneMed

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Flávia Alessandra e Otaviano Costa unem-se à BeneMed Saúde como sócios-embaixadores. A plataforma de serviços médicos por assinatura, com aporte da SMZTO, planeja uma expansão ambiciosa: 600 franquias e R$1,5 bilhão em faturamento em 3 anos. O casal será chave na estratégia e nas campanhas de prevenção.

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Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão entrando como sócios-embaixadores da BeneMed Saúde, plataforma de serviços médicos por assinatura que recebeu, em fevereiro, um aporte estratégico da SMZTO, grupo de investimentos em franquias comandado por José Carlos Semenzato.

A dupla será uma das faces da ofensiva de expansão da empresa, que pretende chegar a 600 franquias, atender mais de 2 milhões de pessoas e superar R$ 1,5 bilhão em faturamento bruto até o terceiro ano da operação.

A BeneMed ocupa uma faixa intermediária entre os planos de saúde tradicionais e os cartões de desconto. O serviço reúne telemedicina 24 horas, plataforma digital e uma rede credenciada para consultas e exames, com distribuição feita por franqueados locais.

A entrada de Otaviano também será usada nas campanhas de prevenção da companhia. O apresentador descobriu um aneurisma da aorta ascendente durante exames preventivos e passou por uma cirurgia programada. Desde então, tem defendido publicamente a importância do diagnóstico precoce.

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Com a SMZTO no capital e o casal entre os sócios, a BeneMed tenta repetir no setor de saúde a fórmula de expansão acelerada por franquias já utilizada por Semenzato em outras redes. O tamanho do desafio está nas próprias metas: para alcançar R$ 1,5 bilhão em três anos, cada uma das 600 unidades projetadas precisaria movimentar, em média, cerca de R$ 2,5 milhões por ano.