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Flávia Alessandra e Otaviano Costa entram como sócios da BeneMed

Investida da SMZTO, healthtech projeta chegar a 600 franquias, atender 2 milhões de pessoas e faturar R$ 1,5 bilhão

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 27 jul 2026, 16h45
Uma mulher e um homem sorrindo para a câmera. A mulher, à esquerda, tem cabelos castanhos ondulados, veste blazer rosa claro sobre blusa branca e cruza os braços. O homem, à direita, tem cabelos grisalhos curtos e barba, veste uma camisa polo azul-marinho de manga comprida
Flávia Alessandra e Otaviano Costa (SZMTO/Divulgação)
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Flávia Alessandra e Otaviano Costa entram como sócios da BeneMed Priorizar nos meus resultados Google

Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão entrando como sócios-embaixadores da BeneMed Saúde, plataforma de serviços médicos por assinatura que recebeu, em fevereiro, um aporte estratégico da SMZTO, grupo de investimentos em franquias comandado por José Carlos Semenzato.

A dupla será uma das faces da ofensiva de expansão da empresa, que pretende chegar a 600 franquias, atender mais de 2 milhões de pessoas e superar R$ 1,5 bilhão em faturamento bruto até o terceiro ano da operação.

A BeneMed ocupa uma faixa intermediária entre os planos de saúde tradicionais e os cartões de desconto. O serviço reúne telemedicina 24 horas, plataforma digital e uma rede credenciada para consultas e exames, com distribuição feita por franqueados locais.

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A entrada de Otaviano também será usada nas campanhas de prevenção da companhia. O apresentador descobriu um aneurisma da aorta ascendente durante exames preventivos e passou por uma cirurgia programada. Desde então, tem defendido publicamente a importância do diagnóstico precoce.

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Com a SMZTO no capital e o casal entre os sócios, a BeneMed tenta repetir no setor de saúde a fórmula de expansão acelerada por franquias já utilizada por Semenzato em outras redes. O tamanho do desafio está nas próprias metas: para alcançar R$ 1,5 bilhão em três anos, cada uma das 600 unidades projetadas precisaria movimentar, em média, cerca de R$ 2,5 milhões por ano.

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