Fit Combustíveis anuncia patrocínio à NFL

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Fit, maior distribuidora de combustíveis para postos Bandeira Branca em São Paulo e Rio de Janeiro, acaba de anunciar patrocínio para a maior liga de futebol americano, a National Football League (NFL). É a primeira empresa do setor a colocar dinheiro na modalidade. É a segunda empresa brasileira a patrocinar o evento, depois da XP.

O valor do acordo não foi divulgado, mas o contrato é válido por 3 anos. A Fit terá ativações com a NFL no Brasil e nos Estados Unidos.

O Brasil receberá o primeiro jogo da NFL. Green Bay Packers e Philadelphia Eagles se enfrentarão na Neo Química Arena, casa do Corinthians, na zona leste de São Paulo, em 6 de setembro de 2024.