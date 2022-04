Fiscalização cai com operação padrão dos auditores da Receita

A operação padrão dos auditores da Receita Federal teve um forte efeito sobre as atividades das delegacias regionais de julgamento e monitoramento de grandes contribuintes. O teletrabalho nas delegacias regionais foi quase zero. Apenas 5% dos recursos administrativos foram julgados, segundo o Sindificos. No monitoramento de grandes contribuintes, a situação na foi tão drástica, mas de qualquer forma apenas 76% da meta de abril foi cumprida, segundo portaria da Receita Federal. Essa falta de monitoramento já causou uma redução de 9 bilhões de reais em arrecadação em março/22, já que o trabalho desse grupo é justamente alertar grandes contribuintes de eventuais falhas que podem ser corrigidas com o pagamento dos impostos.

Os servidores e auditores da Receita fazem este movimento desde o fim do ano passado, em pressão para que o governo Bolsonaro reconheça o acordo feito com a categoria para pagamento de bônus de produtividade. O movimento começou na esteira da promessa de Bolsonaro de destinar 1,7 bilhão de reais do Orçamento exclusivamente para reajuste de salário de policiais. Com a pressão de outras categorias, o governo voltou atrás. Nesta sexta-feira, 29, Bolsonaro reiterou que deve dar um reajuste linear para todos os servidores. O presidente diz que o reajuste não agrada ninguém, mas é o possível.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.