Firmas de investimentos invadem Balneário Camboriú

Os arranha-céus que invadem Balneário Camboriú, na cidade catarinense de Itajaí, atraíram tanta gente rica que a cidade chegou a passar Florianópolis na densidade do PIB por quilômetro quadrado e já é a sexta cidade do país com o melhor índice de riqueza. Logo as firmas de investimento de agentes autônomos perceberam o potencial. Chegaram à cidade agentes como AVG Capital, EQI, Place, Veedha, entre outros. Andressa Bergamo, fundadora da AVG, diz que a escolha de Itajaí foi estratégica, não apenas pelo crescimento econômico local, mas também pelo perfil de novos habitantes que passaram a adotar os municípios do litoral catarinense como residência definitiva.

