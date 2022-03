Fintech rastreia R$ 200 milhões em impostos indevidos cobrados de empresas

Por meio da inteligência artificial, uma fintech já identificou 200 milhões de reais em impostos que foram cobrados e pagos indevidamente por empresas. “Como a revisão é uma atividade minuciosa e realizada com base na legislação vigente, há muita segurança em sua execução. Sem a devida correção, o contribuinte paga mais do que deve e forma uma bola de neve com suas contas”, explica Caroline de Souza, CEO da Roit Consulting. Os setores mais prejudicados pelas cobranças e beneficiados pelas revisões são o agronegócio, o de tecnologia e também os supermercados, segundo a empresa. A maior parte dos erros foi identificada em impostos como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquid0 (CSLL) e também do Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

