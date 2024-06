Fintech para investir no exterior capta R$ 8 milhões e mira novo serviço

A Astride, fintech especializada em contabilidade internacional, captou 8 milhões de reais em sua segunda fase de aportes, liderada pela Kiara Capital. A empresa vai utilizar o montante para expandir seu portfólio de serviços, o que inclui um novo suporte contábil e tributário, voltado a investidores pessoas físicas. Com sede nos Estados Unidos, a Astride chegou ao Brasil em 2023 oferecendo soluções para quem quer investir no mercado americano. “Decidimos oferecer nossos serviços para investidores pessoas físicas que tenham contas individuais, e não apenas aqueles que investem através de uma empresa offshore”, diz Cristina Teixeira, CEO da fintech. “é um público que também precisa de suporte contábil e tributário, principalmente após a aprovação da nova que tributa os rendimentos de investimentos no exterior”.

Desde o primeiro aporte, em dezembro de 2023, a companhia teve um crescimento de 250% em valor transacionado, chegando a 4 milhões de reais, e de 300% na base de clientes. A fintech está fechando parcerias com BTG Pactual e Interactive Brokers. A expansão internacional também está no radar para o médio prazo, segundo a empresa. “Acreditamos que estamos no caminho certo para explorar vertentes em diversos países ao redor do mundo”, diz Teixeira. Atualmente, a Astride suporta a estrutura de clientes nas Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas e no estado da Flórida, nos Estados Unidos.