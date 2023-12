Financiamento verde pode gerar economia de US$ 50 trilhões, diz Deloitte

O estudo ‘Financiando a transição para a energia verde’, lançado pela Deloitte durante a COP28, aponta que novos instrumentos de financiamento para redução de custos podem ajudar a desonerar projetos verdes em economias em desenvolvimento, tornando o investimento nesses projetos mais atrativo e impulsionando uma transição global. Alcançar zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050 exigirá um investimento global anual no setor de energia entre 5 trilhões e 7 trilhões de dólares. No entanto, o mundo investe atualmente menos de 2 trilhões de dólares a cada ano na transição, o que está muito aquém do financiamento necessário para colocar o mundo no caminho para atingir as metas climáticas coletivas.

O estudo revela que os projetos verdes atualmente sofrem com subinvestimento e altas taxas de retorno exigidas, pois investidores privados tendem a considerar tecnologias verdes mais arriscadas do que investimentos alternativos. O relatório destaca, ainda, a necessidade de os governos, instituições financeiras e investidores desenvolverem em conjunto mecanismos para ajudar a mitigar o risco de projetos verdes, desenvolvendo soluções de financiamento mistas e de baixo custo para mobilizar investimento privado e ajudar a alcançar o crescimento econômico e a neutralidade climática, especialmente em economias emergentes. Também destaca os benefícios de agir—a economia projetada de 50 trilhões de dólares até 2050 poderia reduzir o investimento anual necessário em mais de 25%.