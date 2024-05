Financial Times, XP e NYSE: A agenda de Cláudio Castro em NY

Em Nova York, o governador Cláudio Castro terá uma série de agendas oficiais a partir desta segunda-feira, 13. Os encontros incluem o Fórum Lide de Investimentos para o Brasil, o summit do jornal Financial Times e reunião com representantes da XP Investimentos. A meta é capitanear novos negócios para o Rio de Janeiro. Castro terá uma reunião na New York Stock Exchange (NYSE), a bolsa de Valores da cidade. Na terça-feira, 14, Castro participa do Lide. Na quarta, 15, o governador estará no evento do Summit Valor Econômico Brazil-USA. No mesmo dia, haverá agenda no Summit Financial Times.

Já na quinta-feira, Cláudio Castro terá uma reunião na sede da Financial Times. No último dia, 17, de agenda em Nova Iorque, a missão governamental apresentará oportunidades de negócios no Estado do Rio para a XP Investimentos, que reunirá empresários de vários setores da economia.