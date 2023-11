Finados deve aumentar venda de flores em 25%, projeta Grupo Pão de Açúcar

As vendas de flores em supermercados Pão de Açúcar e Extra, pertencentes ao Grupo Pão de Açúcar, devem crescer até 25% nesta quinta-feira, 2, feriado do Dia de Finados, segundo projeção da companhia. Flores comercializadas pelo grupo vêm principalmente do município de Holambra (SP) — conhecido pelo cultivo — e arredores, além de outras regiões, e incluem Violetas, Orquídeas e Gerberas. A fim de tornar seus preços mais competitivos para a data, as redes fixaram um desconto de 20% para produtos de jardinagem, que pode ser usufruído através dos aplicativos dos supermercados entre os dias primeiro e 5 de novembro.