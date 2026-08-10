ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Filho de governador assumiu compliance da Rhino um dia após nova emissão de R$ 60 milhões para a Apex

Pedro Chieppe Ferraço era acionista quando foi eleito; debêntures estruturadas pela securitizadora hoje representam R$ 452,1 milhões do passivo preliminar

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 10 ago 2026, 12h37
Fachada de vidro de um edifício moderno com o letreiro APEX Empresarial em letras prateadas, refletindo o céu azul e prédios vizinhos
Fachada de escritório da Apex Partners (Redes Sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Filho de governador assumiu compliance da Rhino um dia após nova emissão de R$ 60 milhões para a Apex Priorizar nos meus resultados Google

Documentos societários obtidos pelo Radar Econômico revelam uma sequência ainda desconhecida na relação entre a Apex Partners e a Rhino Securitizadora. Em 6 de janeiro deste ano, a Rhino aprovou uma nova emissão de R$ 60 milhões em debêntures vinculadas à BRM Apex Investimentos. A emissão começou formalmente no dia 7. No dia seguinte, 8 de janeiro, Pedro Chieppe Ferraço, filho do atual governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, foi eleito diretor de compliance da securitizadora. À época, Ricardo ainda era vice-governador; ele assumiu o governo em abril.

Pedro chegou à Rhino já como acionista direto da Apex. Nove dias antes, em 29 de dezembro de 2025, ele havia convertido R$ 500 mil em debêntures da Apex Partners Gestão de Ativos em 8.921 ações ordinárias e uma ação preferencial classe B da companhia. O boletim de subscrição, registrado nos documentos societários da própria Apex, leva sua assinatura.

A emissão aprovada pela Rhino em janeiro torna a sobreposição particularmente relevante. O documento estabelecia seis séries de debêntures e determinava que a carteira que servia de lastro poderia receber exclusivamente direitos creditórios nos quais a BRM Apex Investimentos figurasse como cedente e/ou devedora. Ou seja, Pedro passou a comandar o compliance da securitizadora enquanto também era acionista de um grupo cujos créditos estavam no centro de uma nova operação de R$ 60 milhões da Rhino.

Sete meses depois, a dimensão financeira dessa relação ganhou outro peso. No levantamento preliminar entregue à Justiça após a descoberta das inconsistências financeiras da Apex, R$ 452,1 milhões do passivo de R$ 985,6 milhões correspondem a debêntures emitidas por intermédio da Rhino — quase metade de toda a dívida apresentada até agora. Os próprios documentos judiciais ressalvam que os números ainda precisam ser validados por auditoria independente.

Siga
Continua após a publicidade

A ata de 8 de janeiro define o diretor de compliance como o responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Rhino e determina que essa função não poderia ser acumulada com outras diretorias. Na mesma assembleia em que Pedro foi eleito, os acionistas aprovaram também o manual de políticas internas e compliance da securitizadora.

Não há, até o momento, documento público indicando que Pedro tenha participado da aprovação da emissão de R$ 60 milhões — que ocorreu em 6 de janeiro, dois dias antes de sua eleição — ou que tenha envolvimento nas inconsistências financeiras identificadas posteriormente na Apex. Também não existe evidência de participação do governador Ricardo Ferraço no caso. A questão que se abre é de governança: quais mecanismos a Rhino adotou, a partir da posse de Pedro, para administrar o potencial conflito entre sua função de compliance na securitizadora e sua posição de acionista e executivo de um grupo que era contraparte relevante das operações da própria Rhino.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Mercado financeiro
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).