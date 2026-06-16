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Fila na Justiça do Trabalho se torna um peso no bolso do trabalhador

Levantamento mostra que 83,8% das pessoas com ações na Justiça do Trabalho veem a indenização como peça importante para reorganizar a vida financeira

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h36
Prédio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília
Prédio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília (TST/Divulgação)
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A demora na conclusão de ações trabalhistas tem impacto direto no planejamento financeiro de quem espera receber uma indenização. Levantamento da UserX, encomendado pela BT Créditos, mostra que 83,8% das pessoas com processos na Justiça do Trabalho consideram o valor a receber moderadamente importante, importante ou muito importante para organizar a vida financeira.

A pesquisa ouviu 600 pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul que possuem ou já possuíram ações trabalhistas contra empresas. O retrato é de uma fila ainda longa: 73,8% dos entrevistados seguem com processos em andamento e 62,8% afirmam não ter recebido qualquer valor até agora.

O destino esperado para a indenização ajuda a explicar o peso dessa espera. Entre os principais usos apontados estão o pagamento de dívidas, citado por 41,7% dos entrevistados, a reorganização financeira, mencionada por 35,3%, e a cobertura de despesas básicas, indicada por 24,5%.

Nesse cenário, a antecipação de créditos trabalhistas aparece como alternativa para parte relevante desse público. Quando informados sobre a possibilidade de ceder o crédito para receber à vista uma parcela do valor, 51,8% disseram que considerariam a operação. O mecanismo é previsto no artigo 286 do Código Civil e permite ao titular transferir o direito de recebimento a uma empresa especializada.

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A barreira, porém, é menos financeira do que reputacional. Segundo o levantamento, 34,2% dos entrevistados apontam o medo de golpes como principal fator de resistência à cessão de crédito. A confiança no advogado também pesa: 69% dizem que uma recomendação jurídica teria grande influência na decisão, enquanto 71,7% afirmam que se sentiriam mais seguros com a indicação de alguém de confiança.

Para Rafael Lima, fundador da BT Créditos, os dados mostram que a discussão sobre liquidez judicial está diretamente ligada à necessidade de previsibilidade financeira. “Os dados demonstram que o crédito trabalhista possui importância concreta para a vida financeira das pessoas. Ao mesmo tempo, mostram que decisões relacionadas a esse patrimônio dependem de informação clara, segurança jurídica e confiança. A antecipação não deve ser entendida como uma forma de endividamento, mas como uma alternativa de acesso a recursos que já pertencem ao trabalhador”, afirma.

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