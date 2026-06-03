Figurinhas da Copa turbinam vendas de bancas de jornais e revistas em maio
Levantamento do Itaú aponta efeito positivo do maior evento de futebol
O início das vendas de figurinhas da Copa do Mundo está impulsionando as bancas de jornais e revistas. Dados do Itaú Unibanco apontam para uma alta de 113% nas vendas desses negócios em todo o país durante o mês de maio. O número considera as vendas realizadas via adquirência, pelas maquininhas de cartão de crédito e débito do Itaú, Pix QR Code e Pix Transferência, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ), na comparação com maio de 2025.