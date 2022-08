‘Figurinha’ de WhatsApp virou elemento para operação contra empresário

A ordem de busca e apreensão contra o empresário Afrânio Barreira, da rede de restaurantes Coco Bambu, causou rebuliço em outros grupos de WhatsApp frequentados por membros importantes do setor privado. Em um dos trechos das justificativas para as operações contra oito empresários, autorizada por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro argumenta que Barreira “anuiu com as ideias propaladas pela pessoa de José Koury postando ‘uma figurinha de um rapaz aplaudindo’”. Na mensagem, Koury, dono do Barra World Shopping, escreve que prefere “um golpe à volta do PT”.

