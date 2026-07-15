Fiesp culpa Planalto por novo tarifaço dos EUA

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

A Fiesp atribuiu ao governo brasileiro parte da responsabilidade pela nova sobretaxa imposta pelos Estados Unidos aos produtos nacionais. Em nota, a entidade afirma que a escalada comercial poderia ter sido evitada com uma condução “técnica e pragmática” da relação com Washington.

Segundo a federação, ruídos diplomáticos, críticas personalistas, discursos eleitorais e o desalinhamento político com os EUA minaram uma relação construída ao longo de mais de 200 anos. A Fiesp também alertou que a medida, direcionada ao Brasil, reduz a competitividade da indústria diante de concorrentes globais.

“O mercado norte-americano é o principal destino de produtos brasileiros de alto valor agregado”, afirmou Paulo Skaf, presidente da Fiesp. A entidade diz que manterá a interlocução com parceiros americanos para tentar reverter as tarifas ou ampliar a lista de produtos isentos.