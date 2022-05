FGV diz que preço de combustíveis desacelera e segura inflação de maio 

VEJA Mercado | Abertura | 30 de maio

A FGV divulgou nesta manhã o IGP-M de maio que subiu 0,52%, mas de acordo com a fundação a desaceleração dos preços dos combustíveis no mês ajudou a segurar a inflação. Em abril, a inflação foi de 1,41% afetada pela alta de mais de 14% dos combustíveis. Em maio, os combustíveis subiram pouco mais de 3%. De qualquer forma, em 12 meses a inflação segue nos dois dígitos e no ano já sobe mais de 7%.

Mas os investidores seguem atentos às mudanças na Petrobras e também no preço do petróleo, que chegou a bater 120 dólares nesta manhã. A privatização da Eletrobras também está no radar com a realização da assembleia de credores de Furnas, que podem acabar barrando a venda da empresa. A primeira convocação foi feita para esta segunda-feira, 30. Em Nova York, os mercados estarão fechados pelo feriado do Memorial Day.

